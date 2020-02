Frosinone-Salernitana si giocherà regolarmente sabato alle 18 col pubblico sugli spalti. La conferma è arrivata ieri pomeriggio dalla Lega B, che ha rotto gli indugi e ufficializzato le porte chiuse solo per quattro partite della 26ma giornata, tutte al nord. L'emergenza Coronavirus, tuttavia, continua a influenzare le faccende di casa granata, perché tiene ancora bloccata la prevendita dell'infrasettimanale casalingo contro il Venezia del 3 marzo. Quella per il settore ospiti dello stadio Stirpe, invece, dopo un brusco rallentamento tra la mattinata e il primo pomeriggio di ieri, ha ripreso a correre dopo l'ok alle porte aperte in Ciociaria: toccata quota 400, nonostante le limitazioni in sede di Gos. Pubblico zero solo per Cittadella-Cremonese, Chievo-Livorno, Entella-Crotone e Venezia-Cosenza. Il presidente di Lega B, Mauro Balata, dopo quarantotto ore di consultazioni con i rappresentanti dei vari club, ha scelto di attenersi alle disposizioni attuative presenti nel decreto del premier Conte «in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», con cui si consente lo «svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina a porte chiuse» nei comuni di Emilia Romagna, Friuli, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte in cui non siano riscontrati direttamente focolai del virus. Alla fine, la soluzione unitaria da più parti richiesta è stata quella di continuare a giocare. Troppo intasato il calendario per fissare i recuperi di due giornate: un rinvio della 26ma, infatti, avrebbe obbligato a fare altrettanto per la 27ma, in programma solo due giorni dopo. Più forte di tutto, in ogni caso, è stata la rassicurazione del Governo.

IL CASO

Dubbi, temporeggiamenti e paure dei cittadini - che istituzioni ed esperti provano a mitigare in queste ore - avevano prodotto una frenata della vendita dei biglietti per Frosinone. Martedì sera erano 263, l'incremento risultava di una ventina di unità ieri alle 18. Poi, l'impennata fino a superare quota 400. Certo, la precisazione ulteriore del Gos (vendita consentita ai soli residenti in Campania, purché muniti di fidelity card della Salernitana) ha aggiunto altre insoddisfazioni: sulla carta, i residenti in altre zone d'Italia - pur se tifosi granata e in possesso di tessera del tifoso identificativa della fede sportiva - non possono recarsi nel settore ospiti. Qualcuno si è già rassegnato, altri proveranno a chiedere aiuto alla società granata, affinché si faccia portavoce delle esigenze. Il bacino di salernitani residenti nel Lazio, ad esempio, è molto ampio. Non solo Frosinone-Salernitana: tra cinque giorni i granata ospiteranno il Venezia. Il via alla prevendita per il match contro i lagunari era originariamente previsto per lunedì, ma è stato rinviato. Si attendono novità dal Governo in merito alle trasferte dei tifosi provenienti dalle Regioni oggetto di misure restrittive. Negli uffici granata erano convinti di poter dare inizio ieri alla vendita quantomeno per i settori di casa. Invece, tutto è rimasto fermo, in assenza di precise indicazioni che potrebbero arrivare oggi. Anche in Laguna attendono trepidanti: in ballo c'è il sostegno agli arancioneroverdi, in lotta per non retrocedere, e il rinnovo dell'amicizia con i colleghi salernitani. Si guarda anche a ciò che accade altrove. In giornata partirà la prevendita per Empoli-Pordenone, in programma dopodomani: anche la biglietteria toscana è rimasta precauzionalmente ferma, domani dovrebbe aprire a tutti, friulani compresi. Potrebbe rappresentare un precedente incoraggiante anche per Salernitana-Venezia.

LO SPOGLIATOIO

La squadra di Ventura, intanto, continua ad allenarsi. Si gestiscono gli acciaccati Djuric, Di Tacchio e Cicerelli, che dovrebbero tuttavia essere regolarmente precettati per sabato. Tornerà titolare Akpa Akpro dopo la squalifica, mentre potrebbe rifiatare Maistro: se Cicerelli fosse arruolabile dal 1', la mezzala mancina potrebbe essere Kiyine. C'è ancora tempo per valutare: oggi allenamento alle 15, domani rifinitura e conferenza stampa del tecnico. Al gruppo si è aggregato anche l'under Daniele Lazzari, portiere del 97 che ha firmato fino a giugno: era svincolato, dopo aver iniziato l'annata nel Rieti in C (1 presenza). Fu tesserato granata già l'anno scorso, pur senza mai giocare. Sarà il terzo dietro Micai e Vannucchi, visti i perduranti problemi fisici di Russo.

