Un mese decisivo. Il Benevento si prepara al suo personalissimo sprint finale: 6 partite in 35 giorni, di cui 3 nei prossimi 8. La squadra di Inzaghi parte con 19 «metri» di vantaggio sulle altre e gliene basterà percorrerne forse anche di meno. Il tecnico piacentino è concentrato sulla preparazione di una gara alla volta: nella sua testa c'è solo lo Spezia, ma già nella trasferta di martedì a Perugia potrebbe anche attuare un leggero turnover. SuperPippo non è avvezzo agli stravolgimenti, di solito valuta in maniera accurata le situazioni prima di decidere ed è raro che pianifichi la gara successiva a quella che dovrà ancora disputarsi. I suoi ragazzi affronteranno sabato i liguri, poi il Perugia nell'infrasettimanale del 3 marzo (ore 21) e quindi il Pescara, nel posticipo serale di domenica 8. Non esattamente un tour de force, ma comunque tre impegni ravvicinati con altrettante squadre di elevata caratura.

L'IMPEGNO

Lo Spezia è in serie positiva da oltre tre mesi e mezzo: ha infilato 8 vittorie e 5 pari nelle ultime 13 gare e non perde dal 9 novembre a Pisa (3-2, ma fino all'87' era avanti 1-2). Per risalire alla sconfitta precedente, bisogna tornare indietro proprio a quella contro il Benevento nel girone d'andata, il 5 ottobre 2019 (0-1, gol di Tello sempre al minuto 87). Dopo un avvio «horror» (5 battute d'arresto e un pari nelle prime 7), la truppa di Italiano, che è stato a un passo dall'esonero, ha trovato il bandolo della matassa e ha decisamente cambiato marcia. Contro le grandi, che col tempo sono divenute dirette concorrenti, si esalta: ha battuto Frosinone, Salernitana, Crotone, Pordenone, Perugia, Cremonese e Ascoli una dietro l'altra. Inzaghi e il suo staff hanno studiato attentamente i bianchi e al momento stanno ancora valutando con quale formazione scendere in campo. Come al solito, faranno piccoli accorgimenti nell'assegnazione delle varie mansioni ma non si lasceranno condizionare dalle caratteristiche degli avversari. La scelta dipende dalle condizioni dei singoli. In linea di principio l'allenatore propende ancora per il 4-3-2-1, il sistema che per ora offre maggiori garanzie. Praticamente scontata la riconferma di Insigne e Sau dopo le sontuose prestazioni e i gol da cineteca realizzati a Chiavari. In attacco previsto il solito testa a testa Moncini-Coda. Difficile che possa cambiare qualcosa tra difesa e centrocampo. Eventuali rotazioni per far rifiatare qualche elemento più affaticato sono rimandate alla sfida al «Curi» di martedì. Inzaghi avrà a disposizione due uomini in più (Tuia e Kragl), che tuttavia dovrebbero partire dalla panchina. Ieri seduta tecnico-tattica all'«Imbriani» con torello a intensità graduale, cross in movimento dalla linea di fondo, cross su calcio piazzato, corner e conclusioni in porta. Assenti Antei, Vokic (entrambi in riabilitazione, per quest'ultimo anche ossigenoterapia in camera iperbarica) e Tello (cure fisioterapiche), mentre per Gyamfi differenziato sul campo. Nessuno tra questi sarà arruolabile contro lo Spezia.

LE DECISIONI

Intanto il club giallorosso, considerata la crescente preoccupazione per la diffusione del coronavirus, ha precisato in una nota di aver ricevuto per ora «indicazioni rassicuranti dagli enti preposti nazionali, regionali e locali sul regolare svolgimento dell'incontro Benevento-Spezia a porte aperte. Il Benevento Calcio invita, pertanto, tutti coloro che vorranno partecipare alla partita ad acquistare il tagliando. Laddove per disposizioni diverse si dovessero registrare variazioni, la società provvederà a comunicare tempestivamente le modalità con cui ottenere il rimborso dei biglietti già acquistati». Nel Sannio, al momento, sembra non esserci nessun caso di contagio ma da ieri anche la Campania pare essere interessata dai primi casi di contagio. Precauzioni per lo più per le zone vicine ai focolai, tanto più che la Lega di B (che ha sancito il rinvio di tutte le gare del torneo Primavera 2 e quindi anche di Benevento-Crotone prevista per sabato), ieri ha ufficializzato che per questa giornata si dispueteranno a «porte chiuse» le seguenti gare: CittadellaCremonese, Chievo-Livorno, VeneziaCosenza e Virtus EntellaCrotone.

