Niente turnover, in campo i migliori. Pippo Inzaghi alla vigilia del match dello «Scida» che non ha più alcuna rilevanza ai fini della promozione e neppure del piazzamento finale (il Benevento è aritmeticamente primo) è categorico: vuole lasciare un segno indelebile su questo torneo e dunque si va avanti a carrarmato. L'obiettivo, manco a dirlo, è quello di frantumare il maggior numero di record possibili. Eguagliata la promozione più veloce dell'Ascoli 1977/78, ora quello più ambito è diventato il primato dell'imbattibilità del Perugia 1984/85, che perse una sola partita nell'arco della stagione. Significa che i giallorossi, reduci da 22 risultati utili (18 vittorie e 4 pari) non dovranno più perdere. «Insieme al Liverpool - precisa il tecnico piacentino - siamo l'unica squadra d'Europa ad aver perso una sola partita (e anche le uniche due ad aver già festeggiato il successo nei rispettivi campionati, ndr) e vogliamo mantenere immacolato il nostro ruolino di marcia. Abbiamo tanti altri limiti da battere e da migliorare. Per esempio, dopo aver sorpassato il Como, abbiamo ancora 7 partite per aumentare il punteggio in classifica e far sì che il nostro record resti tale per molto tempo. Più punti faremo, più sarà difficile cancellarlo». Ergo, ci sarà tempo per dare spazio ai giovani. Passata la sbornia di felicità post-celebrazioni, è tempo di tornare a concentrarsi sull'ultima fetta di regular-season. «Con il Crotone giocheranno quelli che stanno meglio tra i potenziali titolari. Abbiamo fatto qualcosa di immenso, ottenuto un traguardo storico, ma per me sul piano dell'agonismo non cambia nulla. Esigo un torneo senza macchia, sfidiamo la seconda in classifica e andremo lì per vincere, senza se e senza ma. Queste ultime 7 partite le dobbiamo giocare alla grande. Stimoli? Ci sono tanti giocatori che avranno la possibilità di dimostrare di meritarsi la serie A». Un segnale chiaro quello dell'allenatore in prospettiva futura. Un messaggio subliminale a chi non può pensare di sentirsi già confermato. «È evidente che lo zoccolo duro resterà con noi e verrà integrato con i nuovi acquisti, ma c'è una parte del gruppo che deve darmi conferme e mostrarmi di essere all'altezza. Nelle prossime gare avrà l'occasione per farlo e io mi aspetto molto da alcuni di loro. Ci siamo disconnessi per due giorni con la testa, ora siamo tornati sulla terra e fino all'ultima gara onoreremo il campionato e non faremo sconti a nessuno».

LE SCELTE

La formazione è ancora in alto mare. Ma ci sono una serie di punti fermi attorno ai quali ruoteranno le ultime scelte. Tra i convocati mancano solo Viola (che ancora non ha smaltito la botta al ginocchio), lo squalificato Caldirola e i lungodegenti Antei, Sanogo e Vokic. «C'è qualche acciaccato di troppo e per questo ho in mente di prendermi tutto il tempo necessario. Domani (oggi per chi legge) abbiamo in programma una piccola rifinitura in Calabria e solo dopo quella deciderò». In porta dovrebbe esserci ancora una volta Montipò (anche se «Gori e Manfredini avranno entrambi il loro spazio nelle prossime partite»), mentre in difesa si va verso la riconferma di Maggio e Letizia sulle corsie, con Volta-Barba che potrebbe essere la coppia centrale. Quasi scontato il centrocampo a tre con Hetemaj, Schiattarella e Del Pinto (favorito su Tello), probabili i rientri di Kragl e Sau in veste di rifinitori alle spalle di Moncini. Il tedesco e il sardo sono in vantaggio su Insigne e Improta che hanno speso molto nel derby con la Juve Stabia e quindi Inzaghi potrebbe farli rifiatare inserendoli a gara in corso. Le cinque sostituzioni offriranno poi la possibilità di ulteriori avvicendamenti con Gyamfi, Tuia, Tello. È partito per la Calabria anche il giovanissimo centrocampista della Primavera Vincenzo Alfieri, irpino classe 2002, alla prima convocazione.

I RINGRAZIAMENTI

Inzaghi, che è stato letteralmente sommerso dai complimenti, chiude con una serie di ringraziamenti. «Ho salutato Coda e gli ho detto grazie davanti a tutti perché è stato un professionista esemplare. In questo campionato è stato fondamentale anche il suo apporto. La società gli aveva fatto un'offerta importante e lui ha deciso di prendere un'altra strada, ma lo porterò sempre nel cuore». E ancora: «Mio fratello Simone mi ha scritto un messaggio bellissimo, mi ha fatto piangere. Per come siamo legati sapeva bene quanto contava questa stagione per me. Ma non è una rivincita, per me è una conferma». La chiosa è per i campioni del mondo. «Gattuso? Non ci siamo ancora visti. Nella nostra chat mi hanno scritto in tanti, ma non sono riuscito a stare dietro al telefono. Li ringrazio tutti, so che mi vogliono bene, abbiamo condiviso tante gioie».

