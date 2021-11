Garanzia Paleari, Viviani scatenato accellerazioni micidiali di Acampora

Paleari 7

Chiamato in causa solo due volte nella ripresa, ma è strepitoso. Prima per la reattività che ha sul destro a giro di Bellomo (ma era fuorigioco), poi negando il gol dell'ex a Hetemaj.

Elia 6,5

L'intuizione di Caserta di schierarlo terzino destro è di capitale importanza. Lui e Letizia sono due stantuffi che la Reggina non riesce proprio ad arginare. L'ex Di Chiara al suo cospetto va in affanno costante. Si disimpegna bene anche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati