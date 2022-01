Il Benevento acquista Forte dal Venezia: prestito con obbligo di riscatto

Il Venezia cede con obbligo di riscatto il bomber della promozione in Serie A, Francesco Forte, al Benevento, in Serie B. La scorsa stagione Forte ha scritto una pagina importante della storia del club, segnando 15 gol tra la regular season di Serie B ed i playoff, portando il Venezia a conquistare la massima serie dopo 19 anni di assenza.

Fra i suoi gol più importanti quello decisivo nella vittoria per 1-0 sul Lecce nell'andata delle semifinali playoff. In questa stagione, Forte ha realizzato il primo gol in serie A della sua carriera contro la Lazio, nella diciannovesima giornata. Ha inoltre segnato nel match di Coppa Italia contro la Ternana, contribuendo alla qualificazione agli ottavi.