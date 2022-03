Il Benevento pareggia a Brescia. Caserta: «Punto d'oro, prova di carattere»

Il Benevento ha portato a casa un preziosissimo pareggio dal «Rigamonti» di Brescia. Ma a mordersi le mani devono essere sopratutto i padroni di casa, visto che i sanniti hanno recuperato per due volte lo svantaggio e la seconda, per di più, in inferiorità numerica vista l'espulsione di Tello. Il colombiano è stato protagonista del primo pareggio e poi di una sciocca quanto inutile reazione che gli è costata il rosso in avvio di ripresa. I...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati