Il Benevento stritola il Pisa: 5 a 1 e rivede la promozione diretta in A

Il Benevento stritola il Pisa e si rimette in corsa per la promozione diretta. Sotto una pioggia battente finisce in goleada il big-match del “Ciro Vigorito” con i giallorossi che risorgono dopo aver collezionato solo una vittoria nelle ultime quattro e si portano al quinto posto a -5 dalla seconda piazza ma con una partita da recuperare.

Ionita apre le danze dopo appena 3 minuti raccogliendo una corta respinta della difesa toscana e scaricando in rete il pallone che mette in discesa la sfida. Il Pisa si riversa in attacco a testa bassa ma un superlativo Paleari nega a Leverbe il gol del pari. Al 32’ arriva l’autorete di Caracciolo. Nella ripresa il tema non cambia e su cross di Insigne c'è la testa di Improta, che sbuca dalle retrovie e impallina Nicolas sul palo lontano. Il poker sannita lo firma Forte, che raccoglie un morbido traversone di Improta su azione di ripartenza e insacca in tuffo. Caserta a quel punto fa respirare giocatori fondamentali come Insigne, Ionita e Acampora e il Pisa ha un sussulto d’orgoglio con il gol della bandiera dell’ex Puscas. Nel finale c’è gloria anche per il neo-entrato Tello, al settimo sigillo stagionale.