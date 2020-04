Si conferma un cuore grande quello deli Ultras della Juve Stabia. I tifosi della curva Sud del Romeo Menti avevano lanciato nei giorni scorsi una raccolta fondi in favore delle famiglie meno abbienti. Ieri hanno provveduto ad acquistare prodotti alimentari che, consegnati alla Protezione Civile, saranno distribuiti in questi giorni a quanti avevano fatto riferimento all’ufficio preposto del Comune. Un gesto importante quello dei calciatori, elogiati anche dal tecnico Fabio Caserta. «Conosco i ragazzi e so quanto tengono alla loro città. Sono encomiabili sotto questo aspetto, e non mi hanno sorpreso. So quanto stanno soffrendo nello stare lontani dalla squadra e dal Menti, un bellissimo gesto che fa capire quanto lo sport ed i suoi valori possano essere importanti per unire le persone». © RIPRODUZIONE RISERVATA