Il capitano è tornato. Manca ancora poco per rivederlo in campo per la sua “prima” in serie B, intanto Alessandro Mastalli scalpita e comincia ad allenarsi al Menti. Il centrocampista ha analizzato il momento personale e quello della squadra sui canali social della Juve Stabia: “Mi mancava tutto questo – le sue parole -. Sono felicissimo, adesso sto bene. Il ginocchio è ok, spero di rientrare in campo il più presto possibile. La partita con il Chievo Verona? Avrei dato tutto per prendere parte a quel grande successo, al quale ho assistito in tribuna”. Per l’ex Milan tanta voglia di campo, e di Juve Stabia: “La squadra sta disputando un grande campionato. Li ho sempre seguiti e ovviamente speriamo di fare sempre meglio. La prima parte di stagione è stata molto positiva, eccetto l’avvio. Siamo partiti dalla Serie C e quindi il momento di difficoltà trascorso ad inizio campionato ci sta. Spero di rientrare al più presto, sono carico e ho una grande voglia di dare il mio contributo per l’obbiettivo salvezza. Sabato affronteremo l’Empoli, un avversario arduo. Noi siamo pronti per fare bene davanti al nostro pubblico”. © RIPRODUZIONE RISERVATA