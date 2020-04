LEGGI ANCHE

La Serie B potrebbe tornare in campo il 13 giugno. Illo spera per non buttare all'aria la sua stratosferica stagione, ma in cadetteria si lavora per ritrovare compattezza dopo che sono emerse posizioni diversificate nel corso delle ultime assemblee. La faccenda, infatti, si è di nuovo «ingarbugliata». Man mano che i giorni passano, le possibilità che il secondo campionato italiano riparta diminuiscono. Al momento le chance di ricominciare sono ancora maggiori rispetto a uno stop definitivo o un rinvio a lunga gittata, ma la notizia di ieri che il governo francese ha deciso di tenere fermi i campionati perlomeno fino ad agosto (mentre Olanda e Argentina hanno cancellato la stagione,a sono pronte all'interruzione prolungata) ha dato un'ulteriore spallata agli ottimisti, che tuttavia portano ad esempio i 4 milioni di sterline stanziati dalla Premier per i 26mila tamponi necessari a far ripartire il torneo il 13 giugno e l'ok al riavvio per metà maggio dei Ministri dello sport dei 16 Laender federali tedeschi. Il Benevento rimane in una posizione di attesa, ma è schierato insieme alla maggioranza nel sostenere l'ipotesi di un ritorno in campo per completare il calendario.Ieri, intanto, si è riunito il consiglio direttivo della Lega B, che ha adottato un'importante decisione, stabilendo i tempi per l'eventuale ripresa del torneo. Il direttivo, infatti, ha sancito che per chiudere la stagione dal giorno in cui arriverà l'ok del governo saranno necessari 3 mesi. Il che significherebbe che ripartendo con gli allenamenti il 18 maggio, il torneo potrebbe espandersi oltre il 15 agosto. I prossimi saranno appuntamenti cruciali e sono stati fissati in un lasso di tempo più ampio. L'8 maggio il presidente Gravina ha convocato il Consiglio federale. Il presidente dell'Uefa Ceferin, invece, ha concesso poco meno di un mese alle associazioni nazionali, federazioni e leghe per comunicare il piano di ripresa delle competizioni nazionali, comprese le date e il relativo format: il tutto dovrà essere consegnato entro il 25 maggio. Nel frattempo Pippo Inzaghi in una diretta Instagram con il suo amico Christian Vieri ha raccontato la sua avventura alla guida del Benevento.L'ESPERIENZA«Sapevo che ami avrebbero garantito una squadra forte - ha detto - noi tecnici possiamo essere bravissimi, ma senza calciatori di livello possiamo fare ben poco. Alleno per divertimento, la categoria mi interessa poco. Nel corso della mia breve carriera ho vinto un campionato di C a Venezia, ho sfiorato la A con i lagunari e ho la promozione in tasca. I cinque mesi di Bologna potevano darmi qualche preoccupazione, ma bisogna credere in ciò che si fa». L'allenatore piacentino ha svelato anche qualche segreto. «A Benevento siamo stati messi nelle condizioni ideali per lavorare, ma non eravamo l'unica squadra attrezzata per la promozione. Per tre anni le mie squadre hanno fatto registrare la migliore difesa, poi è chiaro che occorrono calciatori forti e un minimo di organizzazione. Vincere 21 partite su 28 è complicato in B. Abbiamo superato i numeri della Juve di Dechamps, attaccavo i record nello spogliatoio per stimolare i ragazzi». E ancora: «Il sistema di gioco conta, ma non fa vincere le partite. Ho voluto lanciare subito un messaggio, partendo con quattro attaccanti e inculcando uno spirito offensivo. Mi sono preso dei rischi e poi ho cercato il giusto equilibrio. La società mi ha aiutato con un mercato impeccabile: abbiamo preso Hetemaj quando si è fatto male Schiattarella, a quel punto sono andato avanti con il 4-4-2. Improta come mezzala non esprime al meglio il suo valore. Poi contro il Crotone, nonostante il +5 sulla seconda, ho deciso di cambiare modulo. Schiattarella era rientrato e non potevo rinunciare a un trio di centrocampo così forte. Alternare i due moduli è stata una fortuna. Il passato da calciatore deve dare una mano anche nei rapporti personali. Devono capire che mi dispiace non metterli in campo e che devono aspettare il loro momento. Vorrei segnalare Improta, capace di cambiare le partite in corsa e Insigne che dopo l'infortunio di Kragl ha fatto benissimo. Ogni giorno gli parlavo per spronarlo, si è allenato bene e quando è rientrato ha segnato 5 gol in 6 gare».