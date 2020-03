Non conosce battute d'arresto questo Benevento, nemmeno in una giornata che sembrava partita male e con un approccio al match con lo Spezia non proprio in linea con le precedenti prestazioni della squadra di Inzaghi. Rabbia, determinazione, voglia di lasciare immacolato il percorso casalingo hanno prevalso anche sull'organizzazione di gioco e le qualità dei liguri, con un risultato finale che premia Inzaghi e i suoi ragazzi. «Non voglio dire nulla sull'arbitro ha esordito SuperPippo . Abbiamo giocato quattro volte con l'uomo in meno e non mi sono mai lamentato. Sapevamo che lo Spezia era una squadra che viveva da un buon momento fisico e di risultati ma abbiamo fatto il nostro dovere. I punti di distacco sono tanti e aumentano giornata dopo giornata. Non sono d'accordo che a inizio match abbiamo sofferto. Anzi, volevo i terzini alti per aggredire gli avversari e abbiamo preso gol su una ripartenza, ma poi potevamo andare a segno anche noi con Moncini e Insigne. Potevamo realizzare una rete in undici contro undici e, al di là dell'uomo in più, penso che abbiamo meritato la vittoria. Certo non mi piace andare in svantaggio, ma serve anche questo alla squadra nel suo percorso di crescita. Ho potuto verificare la reazione della squadra».

L'ANALISI

Poi il tecnico aggiunge: «Non siamo più abituati a tener conto della forza degli avversari e che può essere anche normale soffrire, ma l'anno prossimo non potremo vincerle tutte. Mi rende felice vedere il comportamento di chi entra ed è determinante sul risultato. È giusto sottolineare che l'approccio di Coda e Improta è stato devastante ed è la dimostrazione di quanto la squadra sia forte nel suo complesso. Contro il Perugia dovrò fare un po' di turnover - annuncia - ma non troppo. C'è qualche giocatore che avrà bisogno di riposare e qualche altro da verificare». La chiusura di giornata è dedicata agli affetti familiari: «Ho chiesto il risultato della Lazio solo quando il nostro era al sicuro. Sono felice per mio fratello Simone, primo in A, sta facendo qualcosa di incredibile. Sono anche contento per i miei genitori, hanno due figli primi in classifica e non stanno nella pelle. Fa piacere anche che noi stiamo proseguendo il nostro cammino fatto di prestazioni e record. Lo dico sempre ai miei calciatori che questa può essere una annata che potranno raccontare ai loro figli e nipoti».

LA PUNTA

Finalmente è arrivata anche la rete tra le mura amiche di Gabriele Moncini: «È stato emozionante far gol davanti ai nostri tifosi. È un gol che ho voluto, sono felice. Abbiamo affrontato un avversario che ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo lavorare sodo per raggiungere al più presto l'obiettivo. I campionati si vincono con la capacità di soffrire. Ribaltare il risultato con un avversario così forte è stato un segnale importante».

L'ESTERNO

Altro protagonista di giornata è stato senza dubbio Improta, decisivo dopo il suo ingresso: «Il Benevento dimostra sempre di avere una fame incredibile. Con l'uomo in più abbiamo aperto gli spazi, ma lo Spezia è un'ottima compagine. Siamo stati bravi, dimostrando ancora di essere un grande gruppo. Mi fa piacere essere uno spaccapartite: mi alleno per mettere in difficoltà il mister. So che per lui sono una risorsa importante. Voglio dedicare il gol a mio cugino, che vive un momento difficile».

L'AVVERSARIO

Sponda Spezia, ha parlato il solo dg Angelozzi, polemico nei confronti della conduzione arbitrale, che ha scontentato i liguri: «Non c'è bisogno di commentare la partita. Abbiamo giocato contro una squadra, società e allenatore davvero forti. La partita è stata Volpi-Spezia. L'espulsione di Mora è stata ingiusta. Il Benevento non ha bisogno di aiuto».

