In attesa di tempi migliori, i social network sembrano ormai aver soppiantato il rettangolo verde, e in questa inedita arena virtuale Maggio e compagni appaiono sempre più determinati a sfidarsi a suon di video, post e commenti per rallegrare i follower. La carrellata di materiale telematico destinato ad alleviare la noia dell'isolamento, dunque, prosegue senza sosta e continua a riscontrare l'unanime consenso dei tifosi, sempre più lieti di scoprire il lato ironico, umano e creativo dell'allegra compagnia giallorossa.



E stavolta la parata di intrattenitori si impreziosisce di una new entry di tutto rispetto, riuscita nel giro di 24 ore a monopolizzare l'attenzione della piazza. Il mattatore in questione risponde al nome di Filippo Inzaghi, insaziabile perfino sul web e capace, in men che non si dica, di spodestare dal trono tutti i suoi ragazzi grazie a un irresistibile mix di carisma e simpatia. Il tecnico piacentino, seguendo il trend del momento, si è cimentato nell'ostica sfida di palleggio con rotolo di carta igienica, assurto a inusuale simbolo della tradizione italiana in questo periodo, dimostrando di non essere affatto arrugginito, anzi: con i suoi 39 palleggi di fila, il timoniere giallorosso ha primeggiato con netto distacco sugli improbabili score realizzati dalla sua truppa e dai vari ex colleghi lanciatisi recentemente nella challenge.



E non è certo finita qui. In un vero e proprio «one man show», mister Inzaghi ha mandato in visibilio la platea virtuale, affiancando in diretta Instagram il musicista Matteo Lotti, artista bergamasco salito alla ribalta per aver partecipato al talent «The Voice of Italy» e per la collaborazione on air con Diletta Leotta.



In un live di circa 15 minuti, il trainer emiliano ha catturato l'attenzione di oltre 1.500 utenti, non solo supporter sanniti, commentando la sua celebre doppietta nella finale di Istanbul valsa al Milan la conquista della Champion's League ai danni del Liverpool, e interagendo con i calciatori giallorossi connessi.



Tra questi, spicca l'irriverente duo Letizia-Coda, in prima linea nell'ironizzare sulla rocambolesca prime rete di Superpippo, oltre a un timido Moncini che, per una manciata di secondi, ha intonato il brano «Abbracciame» del cantautore Andrea Sannino, nuova star della scena musicale partenopea con cui, tra l'altro, vanta una certa somiglianza che senz'altro non sarà sfuggita ai compagni di squadra. Una diretta breve ma intensa, seguita anche da altri elementi della rosa, che, oltre a strappare sorrisi, attesta inequivocabilmente l'unità di un gruppo capace di affrontare il momento delicato con serenità e spensieratezza. Inzaghi ruba la scena, dunque, ma gli altri non restano certo a guardare. Lo stop all'attività agonistica sembra aver stimolato notevolmente la vena creativa di Andres Tello. Il jolly colombiano, armato di pazienza, estro e senso pratico, è riuscito a mantenere in equilibrio due forchette con il solo supporto di un paio di stuzzicadenti e relativo contenitore. Non sarà un'opera d'arte da esporre al «MoMA» ma originalità e spirito d'iniziativa andrebbero premiati, anche perché non sono mancati i primi proseliti. La sfida, infatti, è stata raccolta da Lorenzo Del Pinto, riuscito ad eguagliare il lavoro del sudamericano servendosi di un bicchiere di plastica, e ora si attendono le repliche di Improta, Caldirola e Maggio, chiamati in causa dall'improvviso attacco di pop art dell'ex Bari. Cuor di papà Schiattarella realizza con del nastro adesivo il percorso per consentire alla piccola Sofia di giocare a campana tra le mura domestiche, mentre Alessandro Tuia mostra ai fan una foto in versione scolaretto delle elementari, con tradizionale grembiule azzurro in luogo della casacca giallorossa. D'altronde il binomio nostalgia e social è sempre ben collaudato. Ultimo aggiornamento: 10:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA