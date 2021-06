Salernitana, il primo rinforzo è Leo: torna lo storio medico granata

Al cuor non si comanda, e così dopo appena un anno dall’addio il dottore Italo Leo è pronto a tornare alla Salernitana. Lì dove dall’ormai lontano 2006, all'epoca c'era Antonio Lombardi presidente, al 2020 è stato costantemente un punto fermo. Non ha perso tempo il direttore sportivo Fabiani che, in attesa di potersi dedicare alla realizzazione della squadra da mettere a disposizione di Castori, ha mosso i primi passi concentrandosi di fatto sull’area medica. Attuale coordinatore della Virtus Arechi Salerno (serie B pallacanestro) e responsabile nonché titolare dello Studio medico fisioterapico Leozone, dal 1° di luglio Leo tornerà ufficialmente alla Salernitana e con Epifanio D’Arrigo formerà lo staff medico granata.