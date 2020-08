La Juve Stabia a un passo da Pasquale Padalino. Sarà l'ex tecnico di Lecce e Foggia a raccogliere il testimone di Fabio Caserta e a guidare i gialloblù nel prossimo campionato di serie C. Salvo clamorosi ripensamenti dell'ultima ora, in serata dovrebbe esserci la fumata bianca e l'annuncio, con tanto di conferenza stampa di presentazione prevista per domani, con il club che piazza un colpo importantissimo nella ricostruzione della squadra dopo le delusioni delle ultime settimane.



Carattere e determinazione, Padalino è stato il tecnico che ha condotto i salentini fino alla serie A e il suo ingaggio rappresenta un segnale forte dato alla piazza dal presidente Andrea Langella, che si occuperà da quest'anno della gestione tecnica del club, che spera in un campionato di assoluto spessore per le Vespe. Appena la notizia è circolata in città, è stata accolta con favore da parte della piazza, che vede in Padalino l'uomo giusto per poter ritentare la scalata a quella serie B persa forse troppo presto, dopo appena un anno, anche per la gestione dell'emergenza e della ripresa post Covid. © RIPRODUZIONE RISERVATA