Sarà lui a dare fosforo ed equilibrio nel centrocampo della nuova Juve Stabia, e per tanti è il vero pezzo pregiato del mercato del club stabiese. Un passato nelle giovanili del Pescara, dove sono diventate storia le sfide con Verratti, Luca Berardocco riceve oggi le chiavi del centrocampo da Padalino e, in vista della sfida di mercoledì in coppa Italia con la Tritium sembra già carico: “Sono contento di questa scelta – ha detto in conferenza stampa -, la trattativa col direttore sportivo è durata pochissimo. Questa è una piazza importante, ed ho capito subito che poteva essere un bel progetto da sposare”.



Mancino, eterna promessa del calcio italiano, a Castellammare cerca anche il rilancio: “Io non certo sempre di fare del mio meglio, e di essere soprattutto me stesso durante questi anni di carriera. Sono un mancino, mi piace giocare palla a terra, cercare di impostare, tutto cose che mi ha chiesto, in fondo, anche Padalino in queste settimane”.



A centrocampo al fianco di Mastalli, che resterà, salvo clamorosi stravolgimenti, capitano “coraggioso” dopo la retrocessione dello scorso anno: “Ale è un vero professionista, un ragazzo serio. Insieme ad Allievi sono il riferimento di tutti nello spogliatoio, si sono posti con la giusta mentalità, parlandoci di una piazza calda, delusa, ma che sa dare tantissimo alla squadra”. In questi giorni la notizia della possibilità di riaprire gli stadi, e dunque anche il Menti: “Lo speriamo – conclude Berardocco -. Mi hanno raccontato benissimo dei tifosi, e speriamo di rivederli presto sugli spalti”. © RIPRODUZIONE RISERVATA