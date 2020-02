Tra i protagonisti assoluti della scorsa annata, valsa alla Juve Stabia il premio come miglior club del girone C, Luigi Canotto, agli Italian Sports Awards svoltisi martedì sera nella città delle acque è tornato sul momento della squadra, e sulla sconfitta con il Perugia, senza disdegnare uno sguardo alla sfida di venerdì sera ad Ascoli: “Siamo arrabbiati e delusi per una sconfitta immeritata – questo il commento dell’esterno stabiese -. Abbiamo pagato episodi, qualcuno dei quali anche dubbio. Ma non dobbiamo abbatterci, guardare avanti, e pensare subito alla sfida di Ascoli, dalla quale dobbiamo tornare con punti importanti in classifica. L’obiettivo è la salvezza, e dobbiamo avvicinarci il prima possibile alla quota necessaria per mantenere la categoria. La classifica è corta, e questo deve farci tenere alta la tensione per essere sempre sul concentrati in ogni sfida”. © RIPRODUZIONE RISERVATA