La fase 2 dell’emergenza, ed il sogno di tornare in campo. O meglio, dell’esordio in serie B. Alessandro, il capitano, sogna la sua prima con latra i cadetti, costretto ad un lungo stop dall’infortunio che gli ha impedito di disputare almeno una gara in quella serie B tanto rincorsa fin dal suo arrivo a Castellammare: «Il Menti mi manca tantissimo – dice -, e come tutti voglio tornare a giocare, a quella normalità che oggi inseguiamo e sogniamo. Due mesi di sacrifici, di distanza, sarebbe un peccato buttar via tutto. L’infortunio mi ha negato la possibilità di giocare in B, non vedo l’ora di poterlo fare».I calciatori vogliono il campo, ma tra tutti a regnare è la paura: «Ovviamente. In Germania sono stati trovati ben 10 atleti positivi, dovesse accedere qui saremmo punto e accapo. Ci sono varie proposte anche di riforme, onestamente a noi interessano poco, quello che conta è solo giocare». In campo dopo due mesi, la condizione approssimativa, serve tempo per rimettersi in forma: «Ci siamo sentiti su, abbiamo cercato di allenarci singolarmente, ma non è la stessa cosa. Vedremo. La prima cosa che farò al, sarà calciare in porta. Che sogno… come risentire il calore ed i cori della curva. Cose ce sembrano così lontane oggi».