Fabio Caserta premiato con la Panchina d’Oro dall’Aiac. Il tecnico della Juve Stabia ha ricevuto quest’oggi l’onorificenza a Coverciano, come migliore allenatore dello scorso campionato di serie C 2018/19, vinto con la squadra stabiese. “Un premio che vorrei condividere con calciatori e staff tecnico – queste le sue parole -, protagonisti della splendida annata”. Anche il club ha celebrato il suo alleatore: “Ci complimentiamo con mister Fabio Caserta, che è stato insignito del prestigioso riconoscimento della Panchina d'oro 2018/19 per la Serie C, un premio importantissimo che arriva a suggello del campionato vinto a suon di record. Una soddisfazione grandissima, che è motivo di particolare orgoglio per tutti noi, che abbiamo visto nascere in gialloblù la carriera da allenatore di Fabio, al suo ottavo anno qui a Castellammare, prima come calciatore e adesso come mister in serie cadetta. S.S. Juve Stabia”. © RIPRODUZIONE RISERVATA