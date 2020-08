Ciro Polito e Fabio Caserta in tandem al Perugia. I due protagonisti assoluti dell'ultimo quinquennio in casa Juve Stabia, tra campo, scrivania e panchina, sono ormai a un passo dalla società umbra, che ha deciso di affidarsi a loro per la ricostruzione e il rilancio dopo la retrocessione ai playout in serie C. Caserta e Polito, nonostante l'amarezza del balzo all'indietro con la Juve Stabia, e una gestione della ripresa del torneo dopo l'emergenza Covid tutta da dimenticare, vantano ancora estimatori in serie B ed ancor più in serie C dove, solo lo scorso anno, avevano trionfato con i gialloblù. Mancherebbero solo dettagli all'accordo che, dopo l'esonero di qualche settimana fa, snellirebbe comunque la Juve Stabia e il suo budget di due contratti, aprendo a nuovi scenari anche per il mercato del direttore sportivo Ghinassi. © RIPRODUZIONE RISERVATA