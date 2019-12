Un successo pesantissimo quello della Juve Stabia in chiusura di 2019 contro il Cosenza al Romeo Menti. I gialloblù superano dagli undici metri il Cosenza dell’ex Piero Braglia, e chiudono l’anno forse più importante della storia ultracentenaria dal club (con la promozione diretta in serie B), con un piazzamento fuori dalla zona salvezza e persino a tre punti dai play-off per la A.



Una gara con pochi sussulti, ad onore del vero, iniziata con l’occasionissima per Forte su punizione dopo appena 11 minuti, ed una parata strepitosa di Perina, e conclusa con il gol della stessa punta, che arriva all’ottavo centro nel girone di andata. Al 44’, complice un tocco di mani in area calabrese di Capela sul tiro di Cissè, l’arbitro concede il rigore. Dal dischetto Forte è freddo e regala tre punti preziosissimi alla Juve Stabia: «Una squadra tosta, col carattere del suo allenatore - promuove il suo ex allievo, Piero Braglia a fine partita -, anche se forse, episodio a parte, lo 0-0 sarebbe stata più giusto come risultato. Abbiamo avuto anche noi una palla buona in avvio di ripresa, e nel finale abbiamo sprecato il possibile pari. Ora ricompattiamoci e ripartiamo».



Gli fa eco proprio Caserta: «Giocare contro le squadre di Braglia non è mai facile – chiosa il tecnico -, ma devo essere sincero, sono contentissimo per quello che i ragazzi hanno fatto in campo. Una gara strepitosa, cuore, determinazione, abbiamo voluto fortemente un successo che la squadra merita. Abbiamo chiuso un grande anno, ora dobbiamo ricaricare le batterie, un tour de force che ci ha tolto tante energie e ripartire nel migliore dei modi nel girone di ritorno».