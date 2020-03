“Fermarsi? Era giusto. E siamo stati tra i primi… difficile ipotizzare quando e se il campionato riprenderà”. Intervenuto via Social ad una trasmissione dedicata sul web alla Juve Stabia, il direttore generale dei gialloblù, Clemente Filippi, fa il punto sul difficile momento, con un occhio agli scenari futuri: “I calciatori sono a casa – racconta -, hanno avuto un programma da parte dello staff tecnico per cercare di tenersi quanto più possibile in condizione, ma ovviamente l’incertezza non aiuta”. Tanti post sui propri profili, in questi giorni il gruppo di Fabio Caserta trascorre le giornate con allenamenti personalizzati a domicilio, e momenti di svago con gruppi creati ad hoc dello spogliatoio: “La salute di tutti, dei calciatori come dei cittadini, dei tifosi – prosegue Filippi – è la prima cosa. Anche il calcio non poteva essere da meno viste le difficoltà di questi giorni. Speriamo tutti di tornare presto a gioire sugli spalti del Menti, di rivedere la squadra in campo, anche se è difficile avanzare ipotesi sulla ripresa dei campionati”. In queste settimana la Juve Stabia ha tagliato il traguardo delle 113 candeline: “La nostra è una delle società più vecchie in Campania. Anni sempre vissuti da protagonisti. Il momento più bello per me, senza nulla togliere alla splendida cavalcata dello scorso anno, resta il 19 giugno del 2011, la vittoria nella finale play-off a Roma. Una promozione in B ancora più bella perché inattesa”. © RIPRODUZIONE RISERVATA