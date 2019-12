Juve Stabia, dodici secondi e la gara perfetta per battere il Venezia e regalarsi un Natale fuori dai play-out

La Juve Stabia stende il Venezia e, complice il rinvio della sfida tra Spezia e Cremonese (prossimo avversario dei gialloblù) si regala un Natale sereno, centrando una quota di venti punti in classifica insperata fino a qualche settimana fa. Prosegue la crescita dei gialloblù che, trascinati dal solito Forte, giunto ormai a quota sei centri, ma anche da un Addae letteralmente trasformato rispetto al calciatore visto in avvio di stagione, si candidano ad un ruolo da assoluta protagonista nel girone di ritorno. Bastano dodici secondi per mettere la sfida col Venezia sul giusto binario. Lancio di Buchel, testa di Addae per Vitiello che cross centralmente per l’inzuccata vincente di Bifulco. Nella ripresa il raddoppio è opera di Forte che dapprima spreca servendo Boateng a due passi dalla rete, e poi si fa perdonare con un autentico slalom ed il diagonale che chiude i conti per il più classico 2-0. “Siamo contenti, devo ringraziare i ragazzi che hanno stretto i denti nonostante le difficoltà e le tante assenze in una gara importantissima – queste le parole di Caserta, premiato da Polito per le 100 panchine alla Juve Stabia nella gara di Verona -. La squadra ha dato tutto, chi ha giocato ci ha messo davvero tanto, hanno stretto i denti, si sono sacrificati, e questo fa capire che grande gruppo sia la Juve Stabia”. © RIPRODUZIONE RISERVATA