Effettuati i test sierologici, la Juve Stabia da' il via ufficialmente al ritiro precampionato che, come noto, si svolgerà al Romeo Menti, vista anche la difficoltà di un mercato che si aprirà il prossimo 1 settembre, e che potrebbe letteralmente rivoluzionare l'undici di Pasquale Padalino. Il club ha reso noto il raduno con i convocati, tra i quali, però, in molti sono già con la valigia pronta: "Presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia si sono ritrovati i convocati con lo staff tecnico e quello medico. Da domani le sessioni di allenamento si svolgeranno a porte chiuse, come da protocollo. Questo l'elenco dei convocati: Allievi Nicholas, Fazio Pasquale, Forte Francesco, Lia Damiano, Mastalli Alessandro, Russo Danilo (portiere), Tonucci Denis, Troest Magnus, Della Pietra Vincenzo '02, Esposito Matteo '02 (portiere), Grimaldi Marino '02, Guarracino Mariano '02, Maresca Biagio '04 (portiere), Selvaggio Stefano '02, Stallone Kevin '00, Todisco Gianmarco '02, Oliva Alessandro '02, Luongo Luigi '02, Stoecklin Gianmaria' 02".