La Juve Stabia riparte da dove aveva concluso il 2019, e contro l’Empoli, giunto al Menti forte di un mercato stratosferico con ben sette calciatori ingaggiati dal campionato di serie A, centra un successo importantissimo che proietta i gialloblù in una posizione di classifica davvero invidiabile che potrebbe aprire, nel girone di ritorno, ben altri scenari rispetto alla salvezza messa in preventivo ad inizio stagione.



A mettere il sigillo sul successo stabiese è "sempre" Francesco Forte, giunto alla nona segnatura stagionale, capace di sbloccare la gara dopo appena cinque minuti (e una traversa centrata al 3'). Carattere, cuore e determinazione per l'undici stabiese, che va vicinissima al raddoppio con Canotto in almeno due occasioni, subendo solo il predominio territoriale dell'Empoli con Russo impegnato in una sola occasione, al 23' del primo tempo su un colpo di testa di Stulac. Nella ripresa ancora i toscani col pallino del gioco, e i gialloblù che si vedono annullare anche una rete per fuorigioco dello stesso Forte, il Menti che torna ad essere fortino inespugnabile, il 2020 è partito davvero nel migliore dei modi: «Non si può che fare i complimenti ai ragazzi, una gara superlativa sotto tutti gli aspetti – sorride Fabio Caserta a fine match -, difficile anche dire che abbiamo fatto meglio per una prova corale da incorniciare. La dedica ovviamente va ad Antonio Filippi, fratello del nostro diesse, a lui eravamo tutti legatissimi. Il mercato? Polito ha un compito facilissimo, perché cambiare qualcosa ora sembra impossibile, avevamo una rosa ampia, a parte qualcuno che vorrà trovare spazio nel prosieguo, non dovremmo muovere chissà cosa». Ultimo aggiornamento: 18:16