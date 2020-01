Una vera e proprio shock per la Juve Stabia, un nuvolone nero sul prosieguo del campionato della squadra di Fabio Caserta. In occasione della conferenza di presentazione del quadrangolare svoltosi questa mattina al Romeo Menti tra quattro scuole calcio affiliate al club per la raccolta fondi per le bambine colpite dalla sindrome di Rett, la dirigenza gialloblù ha appreso l’enorme ritardo accomunato dal Comune per la sistemazione dell’impianto di via Cosenza. Entro il prossimo 1 febbraio, termine perentorio, nella struttura dovranno essere sistemati oltre duemila sediolini nei due settori della curva Ferrovia e nella curva San Marco, per concludere gli adeguamenti necessari a disputare il campionato di serie B. La Lega aveva concesso qualche mese di proroga per la promozione dello scorso anno e la necessità di sistemare l’impianto anche in atri settori, ma da febbraio in poi scatteranno multe e penalizzazioni per la squadra.



La società si è espressa tramite il suo amministratore, Vincenzo D’Elia: “Siamo in ritardo, bisogna provvedere in tempi stretti ad un intervento che potrebbe costarci a caro prezzo. Noi abbiamo già fatto la nostra parte in estate, sistemando anche le spettanze arretrate, pagando alcuni ammodernamenti della struttura, ma di più non possiamo fare, e non sarebbe neppure giusto. I tempi sono strettissimi, chi di dovere sapeva da tempo di questa scadenza, speriamo di poter proseguire nel migliore dei modi la nostra stagione, ma servirà un autentico tour de force per essere pronti in tempo”. Il comune per ora non fornisce certezze. “Stiamo lavorando in tal senso – questa la sintesi delle parole del sindaco Cimmino – faremo la nostra parte”. © RIPRODUZIONE RISERVATA