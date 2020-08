Dopo l’addio a Caserta e Polito, la Juve Stabia inizia ufficialmente la nuova stagione annunciando il neo direttore sportivo. La carica è stata affidata a Filippo Ghinassi, che già domani sarà presentato ufficialmente al Romeo Menti: “Filippo Ghinassi è il nuovo direttore sportivo della Juve Stabia – questa la nota ufficiale del club -. Il presidente Andrea Langella ha scelto un profilo giovane ma esperto, capace nei suoi cinque anni in Romagna di portare l’Imolese al punto più alto della sua storia (il terzo posto in C nella stagione 2018-2019). Classe 1979, Ghinassi per un lustro è stato direttore sportivo dell’Imolese, promossa nella sua gestione dalla D alla C nel 2017-2018. Il presidente Langella lo ha fortemente voluto a Castellammare per rilanciare le ambizioni del club. La presentazione del nuovo direttore sportivo avverrà domattina alle ore 10 allo stadio “Menti” alla presenza dell’amministratore unico della Juve Stabia, Gianni Improta”. Si attende ora il nome del nuovo allenatore che, stando ai rumors, potrebbe essere Giuseppe Sannino, già contattato per le ultime gare di campionato, e che avrebbe dato la sua disponibilità alla dirigenza gialloblù. © RIPRODUZIONE RISERVATA