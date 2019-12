Con tanti dubbi e tanti interrogativi, la Juve Stabia si appresta a ricevere il Frosinone, domani pomeriggio alle 15.00 al Romeo Menti, con Fabio Caserta costretto a fare, come spesso quest’anno, di necessità virtù: “E’ una gara difficile – ha detto alla vigilia il tecnico stabiese -, che affrontiamo con tante incognite. Staremo davvero fino alla fine a valutare chi portare quanto meno in panchina, con tanti calciatori in difficoltà”. Da Troest a Tonucci, passando per Calvano e, da ieri, Canotto, tutti fermi ai box per una squadra da reinventare di sana pianta. “Chi sarà in campo darà il massimo, abbiamo bisogno di una buona prestazione ma soprattutto di punti in questa fase del campionato. Abbiamo messo alle spalle la partita con l’Entella, nella quale abbiamo sbagliato l’approccio. Questo non deve accadere conto il Frosinone”. In difesa la coppia inedita Allievi-Mezavilla, a centrocampo il dubbio è il partner di Calò, con Buchel favorito per qualità rispetto alla fisicità di Addae. Di fronte l’ex Zampano, e soprattutto lo stabiese doc, Matarese, il cui papà, proprio con la maglia della Juve Stabia, conquistò una promozione in C2 nello spareggio del 1984 contro il Benevento: “E’ un organico fortissimo, ma giochiamo in casa – conclude Caserta -, e non faremo sconti a nessuno”. © RIPRODUZIONE RISERVATA