La Juve Stabia? Un affare di famiglia. Sarà Giuseppe Langella ad affiancare il fratello Andrea, già Presidente, nella nuova gestione del club di Castellammare. Lunedì il passaggio delle quote di Franco Manniello nelle mani del neo dirigente, tornato nel calcio la scorsa estate come main sponsor del Pescara Calcio con il suo marchio “Lublan Gl Oil”.



Un ritorno, dunque, per Giuseppe Langella che ormai quasi un ventennio fa aveva affiancato con la “Challoils” il Savoia di Moxedano, nell’anno della promozione in serie B, ironia della sorte, a spese della Juve Stabia nella storica finale play-off al Partenio, oltre al Napoli di Corrado Ferlaino. I due fratelli puntano a costruire una società solida nel tempo, una squadra da riportare quanto prima in serie B. E non è forse un caso, ma la conferma delle aspirazioni la clausola inserita nella sponsorizzazione col Pescara della scorsa estate che prevedeva automaticamente il rinnovo in caso di promozione in serie A. Castellammare torna a sognare… © RIPRODUZIONE RISERVATA