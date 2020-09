Castellammare di stabia. Il suo viaggio verso Castellammare lo aveva annunciato sui Social già da qualche giorno. Ma tra visite mediche, protocollo covid e l'accordo economico ha dovuto attendere un pò. Da oggi Francesco Golfo, esterno ex Trapani, è ufficialmente un calciatore della Juve Stabia. "La S.S. Juve Stabia comunica l'accordo con il Parma Calcio 1913 per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dell'attaccante Francesco Golfo, classe ’94.



Il calciatore, nativo di Palermo, è cresciuto calcisticamente nella Pianese. Ha vestito anche le maglie del Trapani, col quale ha debuttato in serie B, e del Potenza". Per Golfo subito l'incontro con il gruppo e poi subito al lavoro con i nuovi compagni: "Sono molto contento di essere in una società così ambiziosa - le sue prime parole-. L'impatto con i miei compagni e il mister è stato positivo: sono convinto che faremo molto bene. Non vedo l'ora di esultare al Menti”. © RIPRODUZIONE RISERVATA