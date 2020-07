Il baratro ad un passo, tutto in novanta minuti. Ma serve l’impresa. Partirà quest’oggi per il ritiro in Calabria, la Juve Stabia, questa la decisione della società per cercare il colpo al fotofinish nello scontro diretto al Marulla dove, venerdì sera (21), la squadra di Caserta affronterà il Cosenza nello scontro che fa da spartiacque tra i playout e la retrocessione in serie C. Nelle ultime ore si era vociferato di un possibile avvicendamento in panchina, un disperato tentativo di salvare il salvabile, ma alla fine Caserta sarà in panchina contro l’undici calabrese, in quella che potrebbe essere sul serio la sua ultima esperienza in gialloblù, a chiusura di un ciclo lungo ben otto anni. Quattordici i punti recuperati dai rossoblù in nove turni ad una Juve Stabia evanescente anche contro la Cremonese, così come lunedì sera a Venezia, il successo col Chievo della scorsa settimana si è rivelato solo fuoco di paglia per una squadra priva di idee, forza, oltre a quel cuore ed a quella determinazione che, evidentemente, a metà stagione, l’avevano fatta andare ben oltre evidenti limiti tecnici. Il tempo dei processi, però, potrebbe arrivare tra qualche giorno, magari con l’ultima, flebile speranza, vincendo a Cosenza, di agguantare almeno i play-out. Troppo poco in ogni caso, ma a questo punto il massimo risultato ottenibile per evitare di sprofondare nuovamente in serie C. © RIPRODUZIONE RISERVATA