Un punto dai play-off, quattro dai play-out, la Juve Stabia vive il suo “magic moment”, e guarda al prossimo avversario, il Pisa, con la consapevolezza di poter continuare un girone di ritorno sulle ali dell’entusiasmo con i play-off che, al di la’ delle dichiarazioni di circostanza, possono sul serio diventare il nuovo obiettivo stagionale: “Non era facile ripartire col piede giusto – a parlare è Mariano Izco -, soprattutto dopo dieci giorni di sosta. La vittoria con l’Empoli ha confermato che questa Juve Stabia ha valori importanti, e può giocarsi fino in fondo alla permanenza in categoria. Il “Romeo Menti” è ormai il nostro fortino, non sarà facile per nessuno vanire in casa nostra a far punti, e questo peserà sicuramente sulla nostra classifica finale. A Pisa non sarà sicuramente facile, contro una squadra importante, ma siamo convinti di poter proseguire sulla scia dell’entusiasmo che ci accompagna in questi ultimi due mesi”. A livello personale Izco sembra soddisfatto: “Sicuramente – continua -, non tanto per quanto ho reso, so che posso fare meglio e dare di più, ma per quanto ho trovato nel gruppo, con i compagni. Spero di ripagare la fiducia in questo girone di ritorno”. © RIPRODUZIONE RISERVATA