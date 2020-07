La delusione per il maltorto subito a Frosinone è alle spalle, la Juve Staia concentratissima sulla sfida di domani sera al Menti contro il Chievo Verona: “Dobbiamo metterci alle spalle la agra di lunedì sera – a parlare è Alessandro Mallamo, nuovamente protagonista in Ciociaria -. E’ stata una bellissima gara, avremmo meritato di vincere, ci portiamo dentro la consapevolezza di essere tornati quelli di qualche mese fa. Col Chievo sarà una sfida importantissima, anche perché ci accompagna ai tre scontri diretti successivi in cui si deciderà il nostro destino. La classifica è corta, possiamo giocarci la salvezza fino alla fine. Siamo convinti di poter far bene, il peggio è alle spalle, sarà un finale in crescendo”. © RIPRODUZIONE RISERVATA