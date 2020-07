Quattro gol al record di Marco Sau del 2011/12 (21 reti alle spalle di Ciro Immobile), Francesco Forte, a tre turni dalla conclusione della stagione regolare del torneo di serie B, è davvero ad un passo al diventare il miglior marcatore della storia della Juve Stabia: “Non ci penso – sorride -, per ora mi interessa al salvezza, arrivare quanto prima a quei punti che ci consentirebbero di mantenere la categoria”. La diciassettesima tacca contro il Chievo, con il rigore che ha dato il là al successo stabiese: “Un momento delicatissimo della nostra stagione, ci serviva un’iniezione di fiducia, ora andiamo a Venezia con la consapevolezza di potercela giocare con tutti fino alla fine”. Venezia, poi Cremonese al Menti (lunedì sera) e l’ultimo a Cosenza, Juve Stabia che ha nelle proprie mani il destino: “Dobbiamo conquistare il massimo. Siamo partiti male dopo la ripresa, vietato sbagliare, siamo in crescita, a Frosinone avremmo meritato i tre punti, ma ora non serve piangere su quanto non è stato, guardiamo avanti con la convinzione di non essere inferiori a nessuno”. © RIPRODUZIONE RISERVATA