Juve Stabia ad una svolta. Sembra ormai essere giunta a conclusione la querelle tra i due soci Andrea Langella e Franco Manniello. Dopo la retrocessione in C dei gialloblù, e la decisione, nonostante un rapporto giunto pian piano ai minimi termini, i due hanno garantito l’iscrizione della squadra al campionato in partenza il prossimo 27 settembre (Juve Stabia in casa con il Monopoli), ma era chiaro da settimane che non avrebbero proseguito insieme il percorso di quest’anno. Nei giorni scorsi era circolata con insistente l’indiscrezione di un Langella ormai pronto a subentrare a Manniello, diventando unico proprietario del club. Ma se in serata lo storico dirigente avrebbe chiuso l’accordo, che oggi sarà ratificato dinanzi ad un notaio, per la cessione delle sue quote, in realtà non sarà Langella l’unico proprietario della Juve Stabia. Ad affiancarlo un altro imprenditore dell’area vesuviana, il cui nome non trapela, per ora, dall’entourage gialloblù. Una Juve Stabia a due teste, dunque, una società che dovrebbe fortificarsi in vista di un campionato difficilissimo, ma in cui vuole essere ancora protagonista. Definita la questione societaria, potrà finalmente sbloccarsi il mercato, in entrata ed in uscita, per la gioia di Pasquale Padalino, il tecnico scelto per il dopo Caserta, che potrà così finalmente avere un gruppo da plasmare per la stagione 2020/21. © RIPRODUZIONE RISERVATA