LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sette giorni all’esordio bis, la Juve Stabia si avvicina pian piano alla trasferta di Pescara, in programma sabato 20. La squadra di Caserta sembra già in palla, e non ha perso l’occasione per rispolverare quell’attenzione al territorio che da sempre contraddistingue il club gialloblù. In mattinata, infatti,. Questo il comunicato ufficiale. “Si è conclusa con una partitella a tutto campo l’ultima settimana di lavoro della Juve Stabia senza una gara ufficiale.(fischio di inizio alle ore 18). Lavoro intenso nonostante il caldo e rosa praticamente al completo cui si sono aggiunti - anche oggi - sei elementi del vivaio che ormai stabilmente lavorano con il gruppo. Al termine della seduta, Mezavilla ha consegnato il cadeau della Lega di B riservato all’abbonato più anziano di ciascun club. Il signor Catello Celotto, da una vita al fianco della Juve Stabia, ha ricevuto il gradito omaggio. Le immagini del suo sorprendente incontro con Mezavilla saranno presto sui social della Lega di B”.