La Juve Stabia cala il tris. O meglio di prepara a farlo. Tre i nomi caldi sul taccuino del diesse Filippo Ghinassi, che a breve potranno chiudere l’accordo con il club del presidente Langella. In difesa è ormai ad un passo Roberto Codromaz della Triestina. Un autentico mastino della retroguardia che prenderebbe il posto di Tonucci e Troest, in uscita, probabilmente al fianco di Allievi che, al di la’ di rumors di mercato, dovrebbe essere confermato insieme ai vari Russo, Fazio, Lia e Mastalli. In avanti due i colpi. Il primo è Francesco Golfo, un passato al Trapani in serie C, già “annunciatosi” via social nei giorni scorsi. Quasi due metri, un vero corazziere, dal Sudtirol arriva, infine, Nicolò Romero, già al Genoa ai tempi di Gasperini. © RIPRODUZIONE RISERVATA