Castellammare di Stabia. Gennaio chiude le porte al campionato, con la sosta che accompagnerà le compagini di serie B alla ripresa del 18 (la Juve Stabia accoglie al Menti l’Empoli), ma apre i battenti al mercato ed ai sogni di chi vuol migliorare il proprio torneo, di chi ha bisogno di rinforzi per provare a tirarsi fuori dai bassifondi della classifica. Chiuso il 2019 fuori dalla zona calda, a tre punti dai play-off, la Juve Stabia prova a fare il punto della situazione per capire se pensare “da grande”, o continuare sulla sica dell’ultimo mese e mezzo e mettere “solo” la salvezza nel mirino. Caserta proverà, dal 9, giorno del rientro, a fare i conti prima di tutto con gli infortunati. Elia e Mezavilla dovrebbero rientrare, prossimo al recupero anche Calvano dopo l’intervento al ginocchio. Manca almeno un mesetto pe rivedere Mastalli. Ma intanto i rumors di mercato porterebbero vicinissimi ad un accordo due ex mai dimenticati alle falde del Faito. Con l’ufficialità della partenza di Carlini, vicino al Padova, alla luce del pessimo avvio di stagione di Branduani, finito in panchina, ed i tanti infortuni in difesa, in particolare di Tonucci, la società sarebbe ad un passo dal portiere Simone Colombi, quest’anno al Parma, ma mai in campo, ed al difensore Gennaro Scognamiglio, del Pescara, spesso accostato alla Juve Stabia, non solo per i natali stabiesi. Due pedine di spessore per il campionato, in attesa di definire anche eventuali altre cessioni da rimpiazzare. Lia, giunto dalla Cavese, non ha mai trovato spazio, e l’impressione è che si cerchi anche un esterno alto, soprattutto se i play-off diverranno il vero obiettivo stagionale. La fiera dei sogni ha inizio, e dopo le difficoltà iniziali, a Castellammare l’entusiasmo sembra tornato… © RIPRODUZIONE RISERVATA