Ultimo aggiornamento: 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lafa suo il derby del Menti contro la Salernitana, e compie un balzo importante in classifica nella lotta salvezza. Calò sale letteralmente in cattedra nel primo tempo confezionando per, sul filo del fuorigioco, una palla al bacio da depositare in rete alle spalle di. Un gol annullato aper un fuorigioco quanto meno dubbio, nella ripresa la Salernitana prova a metterci il cuore, ma l’espulsione di, nel finale, rovina i piani di Ventura. In pieno recupero su un contropiede micidiale di, Canotto trova la gloria inseguita per tutta la gara e chiude il derby sul 2-0 per i padroni di casa.