La Juve Stabia stecca nel giorno dello scontro diretto con lo Spazia e ripiomba nei bassifondi della classifica di serie B. Errore di approccio, poca convinzione, o forse troppo entusiasmo dopo i due successi contro Trapani e Pordenone, la squadra di Caserta non sembra quasi mai in partita al “Picco”, creando poco o nulla per mettere in difficoltà la squadra di Italiano. Diciotto minuti ed i gialloblù sono già sotto con un Bidaoui letteralmente scatenato che centra il bersaglio con un tiro dal limite alla destra di Russo. Caserta suona la carica, ma stavolta la Juve Stabia non risponde “presente”, troppo evanescente dalla trequarti in su. Nella ripresa, quando ci si aspetta la reazione dei campania, a tarpare le ali arriva il raddoppio di Capradossi, di testa, su calcio d’angolo. A chiudere una giornata quanto mai negativa, nel finale, c’è anche l’espulsione di Germoni per doppia ammonizione. Martedì sera si torna al Menti contro il Pescara, un match point da non fallire per restare aggrappati al treno salvezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA