Stangata su Magnus Troest. Il centrale della Juve Stabia è stato fermato addirittura per tre turni dal giudice sportivo per la lite al termine della gara di Pisa con Marconi.

Qualifica per 3 giornate effettive di gara: “TROEST Magnus (Juve Stabia): per avere, al termine della gara, colpito, in modo violento, un calciatore avversario con una testata all'altezza della fronte; infrazione rilevata da un Assistente”.

Duro e senza appelli il comunicato ufficiale della Lega di B, una vera e propria tegola per Caserta alla vigilia della sfida del Menti contro il Perugia dei bomber Iemmello e Falcinelli.