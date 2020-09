A poco meno di dieci giorni dall’avvio di campionato, e con la coppa Italia in programma mercoledì prossimo al Menti contro la Tritium, i tifosi della Juve Stabia contestano la società per l’immobilismo del mercato ed una squadra che è ancora tutta da definire. Uno striscione all’esterno dello stadio ha acceso la polemica. Ma oggi potrebbe essere una giornata decisiva per il futuro del club. Manniello e Langella si incontreranno per il probabile passaggio di tutte le quote all’attuale presidente. Una situazione che dovrebbe dare stabilità dopo mesi di “guerra fredda” tra i due soci, e che potrebbe sbloccare anche diverse operazioni tenute in “caldo” dal diesse Ghinassi. Castellammare col fiato sospeso per la famelica fumata bianca… © RIPRODUZIONE RISERVATA