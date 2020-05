La Juve Stabia comunica gli esiti dei test sierologici dei calciatori e dello staff tecnico. Tutti negativi alle analisi per il contagio da Covid-19, una notizia positiva ed importante alla vigilia della ripresa degli allenamenti al Menti, prevista per domani, e dopo una settimana terrificante per la rottura tra i soci Manniello e Langella che ha portato le dimissioni dell’amministratore unico, D’Elia: «Rendiamo noto che i test sierologici e molecolari a cui sono stati sottoposti, nella giornata odierna, i calciatori della prima squadra, i componenti degli staff tecnico, sanitario e dirigenziale hanno dato tutti esito negativo». © RIPRODUZIONE RISERVATA