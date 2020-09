Castellammare di stabia. La Juve Stabia batte un altro rintocco. Aspettando gli sviluppi della querelle societaria, in vista dell'avvio di campionato la dirigenza mette a disposizio di Padalino anche l'attaccante, ex Palermo, Accursio Bentivegna:



"La S.S. Juve Stabia comunica l'accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell'attaccante Accursio Bentivegna - questa la nota del club -, classe ’96, fino al 30 giugno 2023. Il calciatore, nativo di Sciacca (AG), è cresciuto calcisticamente nel Palermo, col quale ha debuttato anche in serie A. Ha vestito anche le maglie dell'Ascoli, in serie B, oltre che del Como e della Carrarese".



L'attaccante, già col gruppo da giorni, si è detto entusiasta di questa opportunità: “Sono molto felice di essere a Castellammare di Stabia. Arrivo in una società importante e voglio mettercela tutta per fare bene con questi colori”. © RIPRODUZIONE RISERVATA