Alla viglia del ritorno in campo, questa settimana nella trasferta di Cittadella, è il capitano Roberto Vitiello a fare il punto sul momento della Juve Stabia, patendo dal successo di sabato scorso sul titolatissimo Crotone: “Una vittoria che ci da’ sicuramente lustro – spiega l’ex Palermo -, tra i calabresi ci sono calciatori di grande esperienza, senza dimenticare un organico che potrebbe fare benissimo anche in serie A. Siamo riusciti a spuntarla, anche perché abbiamo dimostrato di crederci sempre, fino alla fine, e questo è uno dei pregi della nostra Juve Stabia. Di certo ci è costato un sforzo importante, per recuperare il passivo. Ma vittorie del genere sono un ottimo passaporto per il prosieguo di campionato”. Una Juve Stabia operaia, che deve pensare alla salvezza, e che si coccola il suo bomber, Francesco Forte, diventato papà proprio oggi: “Francesco è un attaccante che in questa categoria può fare la differenza, e lo sta dimostrando sul campo con i suoi gol. Ma come lui, un po’ tutti stiamo dando il massimo per una maglia ed una squadra, una piazza a cui teniamo”.

A Cittadella col piglio giusto contro una rivale che potrebbe diventare modello da seguire per quanto fatto in B in questi anni: “Non sono arrivati a giocarsi la serie A per caso. Un organico forse senza nomi altisonanti, ma un progetto serio, duraturo in cui la società in primis crede. Un po’ come la nostra dirigenza che ha costruito pezzo dopo pezzo questa squadra. Andiamo a giocarci la nostra partita senza timori, ma con la consapevolezza di avere tutti i risultati a disposizione. Certo, un successo potrebbe consentirci di fare un grosso passo avanti in classifica, ma non dobbiamo viverla con tensione. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, se avremo la determinazione vista col Crotone potremo dire la nostra”. © RIPRODUZIONE RISERVATA