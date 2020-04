Tesse le lodi di Ventura, non teme gli avversari, la concorrenza lo stimola e considera la Salernitana da Serie A. Pensieri e parole di Antreas Karo che, a dispetto della giovane età (23 anni e prima esperienza in Italia) tradisce un'esperienza quasi da veterano. Di contro, il difensore cipriota di proprietà della Lazio soffre la solitudine causata dalla singolare situazione che si sta vivendo a causa del Coronavirus. «Mi mancano la famiglia, la mia fidanzata, la squadra e la vita che conducevo prima di questa situazione assurda, improvvisa e fuori dal normale. Dal punto di vista fisico cerchiamo di allenarci a casa, ma è molto dura».

In che senso?

«Soprattutto psicologicamente. Mancano gli allenamenti sul campo, la vita dello spogliatoio, la squadra e il gruppo. Per non parlare dell'impossibilità di fare quello che ci piace e cioè giocare a calcio».

Si parla di una ripresa degli allenamenti a maggio per poi finire il campionato a giugno.

«Me lo auguro. Anche perché le partite vanno giocate e noi non vediamo l'ora di ricominciare. Per il momento ci alleniamo a casa con un programma stilato dal preparatore. Il campo poi dirà se saremo pronti al 100%. Se la pausa sarà più lunga subentrerà anche un aspetto psicologico. Io, ad esempio, vivo da solo e questo temo potrà pesare a lungo andare».

Taglio degli stipendi: qual è la sua opinione?

«Capisco che la situazione è difficile e dobbiamo collaborare anche noi giocatori. Credo che la soluzione migliore sia quella di trovare una via comune per poter superare questo ostacolo».

Alla ripresa mancheranno 10 partite alla fine. La Salernitana può puntare alla promozione?

«Sono molto ottimista. Anzi. Ne sono certo perché considero la squadra una delle migliori del torneo. Abbiamo avuto delle partite che non sono andate come ci aspettavamo. Potevamo fare meglio e sono certo nella qualificazione playoff».

Qual è la squadra più forte in serie cadetta?

«In B non ci sono grandi differenze. Puoi perdere contro la prima così come contro l'ultima. Il campionato è equilibrato e difficile».

L'avversario più forte che ha affrontato?

«Non considero nessuno così forte da ricordarmelo. Non sono mai stato messo così tanto in difficoltà da qualcuno tanto da rimanermi impresso».

È andato in difficoltà, invece, quando impiegato terzino in una difesa a quattro.

«Effettivamente con la difesa a tre forse mi trovo più a mio agio. Ma spetta sempre all'allenatore decidere come e dove si deve giocare. Da parte nostra possiamo solo dare il meglio a seconda delle direttive».

A gennaio è arrivato Aya. Sente la concorrenza?

«Logico che senta una sorta di dualismo, ma questa credo sia una cosa positivissima per un calciatore. Come anche per tutta la squadra perché così ognuno di noi è spinto a dare il massimo».

Ha segnato con il Venezia e subito dopo poi è finito in panchina a Perugia.

«Inutile girarci intorno: a Perugia mi aspettavo di giocare. Ma spetta all'allenatore fare le scelte».

Un giudizio su Ventura?

«Dico che se ho conquistato la maglia della nazionale è merito anche e soprattutto della sua vicinanza. Grazie ai consigli del mister ho avuto un notevole miglioramento e sento che posso fare ancora meglio».

Obiettivi a medio e lungo termine?

«Il mio scopo è arrivare il più in alto possibile con la Salernitana. E poi esprimermi ad alti livelli in futuro. La Lazio? Beh, visto che il mio cartellino è del club biancoceleste l'obiettivo è di giocare lì nel futuro».

Cosa le hanno chiesto Lotito e Mezzaroma?

«La proprietà e la dirigenza hanno l'obiettivo della promozione in Serie A. Che poi è lo stesso che abbiamo tutti noi, dal primo all'ultimo».

Prima esperienza in Italia, in B. Quali differenze con il calcio cipriota?

«Non è paragonabile la cadetteria con il calcio in madrepatria. In Italia il livello è molto più alto: come tattica, qualità dei giocatori, ritmo e velocità».

E i tifosi della Salernitana?

«Sono fantastici, spettacolari, unici: ci stanno sempre vicino, anche in trasferta. Quando giochiamo all'Arechi fanno la differenza e mi auguro che continueranno sempre a sostenerci».

In caso di ripresa, però, si giocherà a porte chiuse. Un handicap per voi?

«Sicuramente. Perché spesso ci hanno dato la giusta carica. Proprio per questo, però, cercheremo ancora di più di giocare bene per farli contenti».

La Salernitana ha totalizzato 42 punti in 28 partite: sono quelli che merita?

«La Salernitana è una delle squadre migliori del campionato. Il punteggio non è quello che dovremmo avere. Meritavamo sicuramente di più».

Con chi ha legato di più nello spogliatoio?

«Ho un bel rapporto con tutto il gruppo: nella squadra c'è un clima familiare, sono a mio agio con tutti».

