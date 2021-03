L’Arechi di nuovo alleato della Salernitana

Cinque stagioni vissute tra alti (pochi) e bassi (troppi), ma al sesto tentativo finalmente la Salernitana è riuscita nell'intento. Dopo una lunga attesa lo stadio Arechi è tornato ad essere un grande alleato della squadra granata, proprio come accadeva in passato.

n attesa della gara casalinga contro il Cosenza in programma sabato pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 16:00), Djuric e soci hanno conquistato 26 punti in tredici giornate fin qui disputate all'interno della propria casa: 7 vittorie, 5 pareggi e 1 sola sconfitta (contro il Pordenone) il ruolino di marcia. Un rendimento che allo stato attuale è di fatto il migliore di tutta la Serie B. A quota 26 ci sono anche Chievo Verona e Venezia, ma entrambe hanno giocato una partita in più nel proprio stadio rispetto alla Salernitana di Castori.

