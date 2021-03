L'arma in più della Salernitana: tanti punti da palle inattive

Per una squadra che non ha esattamente l'attacco più prolifico tra le big dell'attuale campionato di Serie B, riuscire a trovare soluzioni differenti può certamente cambiarti la vita. Specie se queste soluzioni ti portano poi punti pesantissimi. Lo sa bene la Salernitana che fino ad oggi ha segnato cinque gol su palla inattiva, ma soprattutto ha conquistato ben 12 punti da questa opzione.

A inizio stagione Djuric segnò il gol decisivo in casa del Chievo Verona (angolo), contro il Cittadella all'Arechi stesso destino per Bogdan (angolo), sempre in casa Gondo sbloccò la gara contro il Pescara (angolo), contro il Vicenza invece Aya sfiorò soltanto il successo complice l'immediata risposta di Giacomello (punizione), mentre contro il Brescia spazio al bis di Bogdan (angolo).