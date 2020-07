Stavolta a scendere in campo è l'allenatore… Fabio Caserta non ci sta, e dopo la terza sconfitta di fila, ma soprattutto le continue ed insistenti voci che lo vorrebbero ormai al Palermo, decide di parlare a cuore aperto alla città ed i tifosi, alla vigilia del derby con la Salernitana all'Arechi: "Sinceramente - queste le parole del tecnico stabiese -, sono dispiaciuto e amareggiato di quanto sta accadendo in questi giorni. Voglio sgombrare il campo da qualsiasi equivoco, io non ho accordo con nessun'altra società, in questi giorni sono concentrato solo, e soltanto, sulla salvezza della Juve Stabia. Mantenere la categoria è fondamentale per la società e per il sottoscritto. Non ci sto quando si mette in dubbio il mio affetto, ed il mio attaccamento alla città. Con castellammare ho ormai un feeling speciale da otto anni e ci tengo che questo non venga intaccato". Caserta chiarisce ulteriormente: "Avevo un'opzione che avrei potuto esercitare tranquillamente al 30 giugno, ma non l'ho fatto, proprio perché sono impegnato, e non ci dormo la notte, a capire come uscire da questa situazione e da questo momento di difficoltà, forse il più difficile da quando sono qui. Dobbiamo arrivare alla salvezza, dobbiamo mantenere la categoria, e tutto l'ambiente deve solo compattarsi vicino a questi ragazzi, e spronarli, dandogli fiducia, per poter completare al meglio questa stagione". L'allenatore chiude sulla questione Germoni: " Dispiace che qualcuno abbia strumentalizzato le mie parole, quando dho etto che Germoni, se non facessero errori, non sarebbe alla Juve Stabia, ma al Real Madrid. È normale, è una frase fatta, nel dire che qualcuno può commettere errori e disputare un campionato come quello di serie B. Se fossimo perfetti, avremmo fatto tutti una carriera che ci avrebbe condotti in categorie maggiori. Non era certo mancare di rispetto alla società, né alla città. Spero che questo mio intervento possa rasserenare tutti, la squadra in primis, per far sì che fin dalla prossima gara di Salerno, si possa rivedere la Juve Stabia che abbiamo conosciuto a lungo durante il campionato". © RIPRODUZIONE RISERVATA