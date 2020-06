Giù le mani da Caserta. La Juve Stabia si tiene stretto il suo allenatore, ed in merito all’indiscrezione di questa mattina, con l’allenatore gialloblù dato ormai per prossimo alla panchina del Palermo, il club chiarisce la propria posizione e la scadenza dell’accordo già fissato al 2021:



"La SS Juve Stabia, a seguito di alcune indiscrezioni giornalistiche, precisa che l'allenatore Fabio Caserta ha un contratto in essere con il club fino al 2021. Caserta ha ripetutamente ribadito di essere concentrato solo ed esclusivamente sulla Juve Stabia ed allo stesso modo la SS Juve Stabia è profondamente soddisfatta del lavoro svolto dal suo tecnico, legato per l'appunto alla società anche per la prossima stagione sportiva. Gli attestati di stima da parte di altre società, ricevuti da Caserta sia lo scorso anno che durante il campionato in corso, rendono la SS Juve Stabia orgogliosa di avere sotto contratto fino al 2021 il tecnico calabrese".