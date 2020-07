La Juve Stabia prova a fare quadrato, ed alla vigilia del derby di venerdì sera a Salerno, dando seguito alle parole di Fabio Caserta, anche i due soci, Langella e Manniello cercando di dare serenità al gruppo alla ricerca di quei risultati fondamentali per mantenere una categoria importantissima per il club e la città. I due dirigenti hanno incontrato ieri sera la squadra presso il ritiro dell’Holiday Inn di Cava dei Tirreni, location scelta in vista del match di domani all’Arechi. “Credo fosse necessario non solo spronare i calciatori a tornare quelli forti e brillanti che abbiamo apprezzato per tutto l’arco della stagione prima della sospensione - ha spiegato Langella -, ma anche ascoltarli per capire il momento che stanno vivendo e come intendono uscire da questa situazione. Ho trovato nel gruppo grande disponibilità al sacrificio e convinzione nei propri mezzi. Sono convinto che con la ritrovata unità di intenti mostrata dalla società e con la compattezza dello spogliatoio potremo tornare a dimostrare il valore di questa squadra, allestita dal direttore Polito, che non può essere scalfito dalle ultime prestazioni. Sappiamo bene tutti, dirigenti, staff tecnico, calciatori e tifosi quanto è importante la partita con la Salernitana e quanto lo sarà conservare la categoria. Sono fiducioso”. © RIPRODUZIONE RISERVATA